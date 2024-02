Adobe Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Adobe-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 4 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit erhält die Aktie im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -21,08 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Adobe-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Adobe bei 0 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Software" beträgt 2,Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adobe liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Börse 50,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Adobe zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies 15 Prozent weniger. In der Branche "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 59, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adobe-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 535,66 USD. Der letzte Schlusskurs (553,44 USD) weicht um +3,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-7,3 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adobe-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.