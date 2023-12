Adobe Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung der Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Adobe zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adobe war jedoch eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Adobe bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so ergibt sich aus insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adobe vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 434 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -27,12 Prozent fallen könnte. Somit erhält Adobe von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Adobe in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergibt dabei 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Adobe-Aktie bei 492,74 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 595,52 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt zudem nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Adobe also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.