Adobe Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividende der Aktie von Adobe liegt derzeit bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Adobe zeigen 5 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt zu einer Neutralbewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 434 USD, was einen möglichen Rückgang um -30,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (627,91 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" aus Sicht der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 518,82 USD verläuft, was als positive Bewertung gilt, da der Aktienkurs selbst bei 627,91 USD liegt und somit einen Abstand von +21,03 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 603,74 USD, was einer Differenz von +4 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Adobe in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Es gab in den sozialen Medien jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.