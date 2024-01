Adobe Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Dividendenrendite der Adobe-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Adobe-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 495,19 USD, was 17,14 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 580,07 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 587,62 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,28 Prozent) liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Adobe daher ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Adobe als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 49,25 insgesamt 16 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 58,95 im Segment "Software". Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 14 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt 6 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen möglichen Rückgang von -25,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (580,07 USD) ausgehend. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält Adobe von den Analysten ein "Neutral"-Rating.