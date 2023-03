Adobe Aktie: Kosten werden steigen!

Adobe ist ein Multimedia-Softwareunternehmen, das in vielen Ländern der Welt operiert. Das Unternehmen hat eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen entwickelt, darunter auch Adobe Stock – eine Online-Bibliothek mit lizenzfreien Bildern, Videos und Grafiken.

Adobe Stock ist einer der führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen visuellen Inhalten im Internet. Die Bibliothek bietet mehr als 200 Millionen Assets an, die von Profis auf der ganzen Welt erstellt wurden. Kunden können aus einer Vielzahl von Kategorien wählen und nahtlos in ihre Projekte integrieren.

Ein weiterer Vorteil bei Adobe Stock sind die erweiterten Suchfilter, welche es ermöglichen nach spezifischen Farben oder ähnlichen Bildern zu suchen. Gleichzeitig ermöglicht das Angebot auch den direkten Upload durch Fotografen und digitale Künstler...

Finanztrends Video zu Adobe



