Adobe Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Im Fall von Adobe liegt das KGV bei 49,25, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 17 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 59. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Adobe basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über die Aktie geführt. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine tiefere automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Adobe insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividende von Adobe liegt bei 0 % und ist somit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,23 %) niedriger einzustufen, da die Differenz 2,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Adobe im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,38 Prozent erzielt, was 73,05 Prozent über dem Durchschnitt (8,33 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,82 Prozent, wobei Adobe aktuell 71,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.