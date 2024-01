Adobe Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Adobe hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 74,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Software"-Branche eine Outperformance von 66,58 Prozent darstellt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 65,01 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Adobe in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen für die Adobe-Aktie abgegeben, wovon 5 als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Adobe-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 434 USD, was einem Abwärtspotenzial von -29,31 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 613,93 USD führt dies zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Adobe derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49 niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Aktienkurses von Adobe ist überwiegend negativ, basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen eine überwiegend positive Bewertung, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Adobe daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.