Adobe Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Adobe wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,64 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30,8 eine "Neutral"-Bewertung für Adobe an.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Adobe eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,3 Prozentpunkten und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Aktie von Adobe wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 10 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Für das Kursziel der Aktie liegt im Mittel bei 424,2 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 633,66 USD eine erwartete Kursentwicklung von -33,06 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Adobe-Aktie mit +32,49 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 572,71 USD auf und ergibt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +10,64 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Adobe-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.