Adobe Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 12 Bewertungen für die Adobe-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Adobe-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Adobe vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 434 USD. Dies bedeutet ein potentielles Abwärtsrisiko von -29,31 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 613,93 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Adobe-Aktie um +19,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+2,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Adobe in den letzten 12 Monaten eine Performance von 74,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +66,58 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertrifft Adobe den Durchschnitt um 65,01 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Adobe ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet hat Adobe ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Software"-Branche (durchschnittliches KGV von 56) als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.