Adobe Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Adobe-Aktie wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten insgesamt 4-mal positiv, 5-mal neutral und 0-mal negativ bewertet, was zu einem langfristigen neutralen Rating führt. Für den letzten Monat ergab sich eine positive Einschätzung. Die Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von -6,68 Prozent und ein mittleres Kursziel von 459,56 USD, was als schlechte Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die technische Analyse, dass die Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig als schlecht eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls ein neutrales Rating, da die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Parameter ein neutrales Rating für die Adobe-Aktie.