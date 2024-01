Adobe Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Das Anleger-Sentiment zu Adobe war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Adobe-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Adobe wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Adobe in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Dividendenrendite von Adobe beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau und liegt damit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Adobe-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 434 USD, was einem Abwärtspotential von -27,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Adobe insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.