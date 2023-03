Adobe Aktie im Blickpunkt: Aktuelle Entwicklungen und Einschätzungen

Indikatoren, die den Trend eines Wertpapiers anzeigen, können auf- oder absteigende Bewegungen signalisieren (vgl. Wikipedia). Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt. Wir untersuchen hierbei den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Betrachten wir zunächst den langfristigeren Durchschnitt für die letzten 200 Tage im Handel: Dieser erreicht bei der Adobe-Aktie aktuell einen Wert von 354,43 USD – weit entfernt vom letzten Schlusskurs (339,15 USD), was einer Abweichung von -4,31 Prozent entspricht. Es ergibt sich somit eine negative Bewertung für Adobe. Schauen wir uns nun den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt an: Auch für diesen Wert liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-3,77 Prozent). Demnach erhält auch diese Kennzahl eine schlechte Einschätzung für die Aktie von Adobe.

Adobe Aktie:...