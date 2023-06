Adobe Aktie: Blick auf die Quartalszahlen am 13.09.2023 - was ist zu erwarten?

In genau 76 Tagen wird Adobe, ein Unternehmen mit Sitz in San Jose, USA, seine Quartalsergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Was können Anleger hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Wie steht es im Vergleich zum Vorjahr um die Entwicklung der Adobe-Aktie?

Die Spannung steigt unter Aktionären und Analysten gleichermaßen: Noch 76 Tage sind es bis zur Vorstellung der neuen Quartalszahlen der Adobe-Aktie vor Börseneröffnung – bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von satten 203,91 Mrd. EUR. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal des Jahres 2022 einen Umsatz von 4,07 Mrd. EUR erzielt; diesmal geht man laut Datenanalyse jedoch eher von einem leichten Zuwachs aus: Ein Plus von rund +0,50 Prozent auf etwa 4,08 Mrd. EUR werden erwartet. Auch beim Gewinn prognostizieren Experten eine Steigerung: Eine Erhöhung um...