Adobe Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Softwarekonzern Adobe wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Diskussionen, die sich in letzter Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Konträr dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft.

Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei 2 positive und 1 negatives Signal gefunden wurden. Basierend auf dieser Auswertung wird eine "gut" Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "gut"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adobe bei 45,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 55,16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adobe-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (47) als auch der 25-Tage-RSI (62,28) führen zu einer "neutral"-Bewertung nach RSI.

In den letzten zwölf Monaten ergaben 10 Analystenbewertungen für die Adobe-Aktie, wovon 4 als "gut", 6 als "neutral" und keines als "schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 436,8 USD, was ein Abwärtspotential von -21,44 Prozent bedeutet. Somit erhält Adobe insgesamt eine "neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung "neutral" ist, die fundamentale Analyse eine "gut"-Bewertung ergibt, der RSI eine "neutral"-Bewertung zeigt und die Analysteneinschätzungen ebenfalls auf "neutral" hindeuten.