Adobe-Aktie +96 %, Netflix-Aktie +26 %, Shopify-Aktie +154 %: Läuft doch!

Zugegeben, aktuell läuft bei den Aktien von Adobe (WKN: 871981), Netflix (WKN: 552484) und Shopify (WKN: A14TJP) wenig rund. Die Aktien stehen seit Jahresbeginn mit 50, 62 und 79 % Minus in meinem Depot (Stand: 25.09.22, gilt für alle Angaben). Diese Entwicklung wird jedoch besser, je weiter man herauszoomt. Auf Sicht von fünf Jahren stehen die Aktien mit 96 % (Adobe), 26 % (Netflix) und 154 % (Shopify) im Plus. Ein gleichgewichteter Korb dieser drei Aktien hat den S&P 500 (+ 48 % in den letzten fünf Jahren) über den Zeitraum somit locker geschlagen. Also alles im Lot?

Kurzfristige Entwicklung

Na ja. Wer die Aktien noch nicht so lange hält, dürfte zu Recht unzufrieden sein. Denn für die aktuell schlechte Kursentwicklung gibt es Gründe. Während das operative Geschäft und insbesondere die Aktienkurse im Zuge der Coronapandemie einen Boom erlebten, kühlte sich diese Entwicklung in den letzten Monaten deutlich ab.

Shopify konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2020 zum Beispiel um 86 % steigern. Im letzten Quartal stieg der Umsatz noch um 16 %. Bei Adobe kühlte sich das Umsatzwachstum von 23 % im Geschäftsjahr 2021 auf zuletzt 13 % ab. Weiterhin kommt die extrem teure anvisierte Übernahme von Figma am Kapitalmarkt nicht gut an. Netflix gewann im Geschäftsjahr 2020 fast 36 Mio. neue Abonnenten. Seit Jahresbeginn 2022 ging die Anzahl der Abonnenten hingegen um rund 1 Mio. zurück.

Aufgrund dieses rückläufigen Wachstums und einer insgesamt pessimistischeren Stimmung am Aktienmarkt schmolzen die Bewertungen der Aktien in diesem Jahr wie Vanilleeis an einem heißen Sommertag dahin. Während das KGV von Netflix im Jahr 2020 noch bei über 80 lag, beträgt es nun 20. Bei Adobe fiel das KGV von über 60 im letzten Jahr auf 28. Und bei Shopify beträgt das KUV heute 8, nachdem es im Jahr 2020 zeitweise bei über 60 lag. Sind die Aktien jetzt also günstig?

Langfristiger Blick

Nachdem die Bewertungen rückblickend deutlich zu hoch waren, finde ich diese heute attraktiv. Denn die langfristige Entwicklung und Perspektive der Unternehmen sind meiner Meinung nach intakt. Ich versuche nicht auf den Rezenzeffekt hereinzufallen und denke langfristig. Mega-Trends wie Streaming, E-Commerce und die digitale Contenterstellung werden sich fortsetzen. Die genannten Unternehmen zählen meiner Einschätzung nach jeweils zu den Marktführern. Sie bauen ihre Position kontinuierlich aus und dürften gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. So gesehen läuft alles.

Kurzfristig mögen die Aktienkurse dennoch weiter fallen. Langfristig ist für mich die Richtung klar. Ich erwarte, dass die drei Aktien zusammengenommen auch in den nächsten fünf Jahren den breiten Markt schlagen werden.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Adobe, Netflix und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Adobe, Netflix und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $420 Call auf Adobe Inc., Short January 2024 $430 Call auf Adobe Inc, Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

