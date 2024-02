Mit Admiralty ResourcesL wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Admiralty Nl-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,007 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD liegen jeweils 30 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Admiralty Nl-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Admiralty Nl in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher stufen wir die Anleger-Stimmung als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Admiralty Nl-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, den RSI und das Sentiment in den sozialen Medien. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.