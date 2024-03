Admiralty ResourcesL Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Admiralty Nl liegt derzeit bei 66,67 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 58,33 eine neutrale Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Admiralty Nl bei 0,01 AUD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,006 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,01 AUD eine Differenz von -40 Prozent und somit ebenfalls ein schlechtes Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Bild für die Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer neutralen Einstufung für Admiralty Nl.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung in den letzten Wochen hin. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Admiralty Nl bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.