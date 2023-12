Admiralty ResourcesL Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell weist der RSI für die Admiralty Nl-Aktie einen Wert von 50 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die Admiralty Nl-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber einer Aktie verstärken oder verändern. Bei Admiralty Nl wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Admiralty Nl-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,006 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht und daher zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Aktie insgesamt mit einer schlechten Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik versehen wird.