Admiral Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs des Unternehmens Admiral wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 31,33 Prozent übertroffen, was einer Differenz von mehr als 37 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,91 Prozent verzeichnete, liegt Admiral mit einer Rendite von 33,24 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Admiral insgesamt 7 Analystenbewertungen, die sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -9,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Versicherungsbranche von 4,82 % schüttet Admiral basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 3,1 % aus, was 1,72 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Admiral ist positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt wird Admiral aufgrund seiner Aktienkursentwicklung, Analystenbewertungen, Dividendenrendite und Anlegerstimmung als neutral eingestuft.