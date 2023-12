Admiral Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Admiral Group":

Die Admiral-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2684 GBP gehandelt, was einem Abstand von +2,52 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +16,38 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Admiral verschlechtert. Aus diesem Grund wird die Aktie hierfür als "Schlecht" bewertet. Ebenso konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Insgesamt erhält Admiral daher eine "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im vergangenen Jahr erhielt Admiral insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die aktuelle Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -14,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Admiral in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Admiral-Aktie liegt bei 45 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Admiral.