Admiral Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Admiral-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2365,78 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2534 GBP) um +7,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2628,66 GBP ergibt eine Abweichung von -3,6 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Admiral-Aktie somit als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat die Admiral in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,33 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +33,04 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,71 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,45 Prozent hatte, lag die Admiral 36,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Admiral-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Admiral, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2296 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,39 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Admiral-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Admiral im Vergleich zur Branche Versicherung eine Dividendenrendite von 3,1 % aus, was 1,72 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,82 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".