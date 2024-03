Admiral Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Admiral Group":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Admiral beträgt 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,51 für Versicherungen liegt und somit etwa 59 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Admiral-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2427,59 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 2650 GBP liegt damit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +9,16 Prozent. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2579,42 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Admiral-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Admiral in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Admiral deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Admiral beträgt 2,94 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,69 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Admiral eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.