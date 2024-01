Admiral Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Admiral Group":

Die Admiral-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 2700 GBP um +16,53 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2632,02 GBP, was einer Abweichung von +2,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Admiral-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Admiral bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,24 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Admiral liegt bei 34,48, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Admiral eine Rendite von 3,1 Prozent auf, was 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.