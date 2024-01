Admiral ADR Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Anleger von Admiral zeigen sich laut einer Analyse in sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, ohne dass negative Aspekte erwähnt wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Admiral daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Admiral als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 45,33 und der RSI25-Wert von 50,6 deuten auf eine neutrale Empfehlung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist jedoch eine Verschlechterung der Stimmung bei Admiral in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festzustellen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Auf dieser Basis erhält Admiral eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Aktienkurs von Admiral hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,33 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich einer Outperformance von +28,46 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche und einer Überperformance von 34,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Admiral.