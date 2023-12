Admiral ADR Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Aktie der Admiral Group PLC weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,98 % in der Versicherungsbranche. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Langfristig gesehen erhält die Admiral-Aktie die Einschätzung "Neutral" von Analysten. Die aktuellen Bewertungen zeigen 3 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten ein durchschnittliches Rating von "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), und das Kursziel der Analysten liegt bei 2226,33 GBP, was eine negative Performance von -19,22 % darstellt. Insgesamt erhält die Aktienbewertung das Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Aktie von Admiral mit einer Rendite von 31,46 % deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 1,66 % verzeichnet, liegt Admiral mit 29,81 % deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Admiral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und wird insgesamt als "Neutral" bewertet.