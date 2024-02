Admicom Oyj Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Admicom liegt der RSI bei 46,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 48,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Admicom wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Stimmungslage wurde analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Admicom-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44 EUR, was einem Unterschied von +11,08 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 39,61 EUR entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 43,53 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Admicom also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.