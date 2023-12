Admicom Oyj Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Admicom betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40,3 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI von 42,94 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Admicom auf 39,42 EUR, während der aktuelle Kurs bei 43,65 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +10,73 Prozent im Vergleich zum GD200 und +10,34 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene liegt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Admicom in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Zusammenfassend ergibt sich für Admicom eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.