Admicom Oyj Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Admicom-RSI liegt bei 46,05, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 48,79 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Admicom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 39,61 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 44 EUR, was einem Unterschied von +11,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 43,53 EUR liegt nur leicht darunter (+1,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Admicom also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um Admicom diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie von Admicom eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Admicom daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.