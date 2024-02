Adma Biologics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Adma Biologics übertrifft die Branche in Bezug auf Aktienkursperformance und technische Analyse

Die Aktien von Adma Biologics haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 55,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -10,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Adma Biologics im Branchenvergleich eine Outperformance von +65,78 Prozent aufweist. Auch im Gesundheitspflege-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und lag um 61,76 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Adma Biologics in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Adma Biologics jedoch weniger gut ab. Aktuell können Investoren bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine geringere Rendite in Höhe von 2,53 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Ergebnisse. Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, weisen darauf hin, dass sich die Adma Biologics-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,28 USD liegt, was einer Abweichung von +31,34 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,74 USD eine Abweichung von +11,39 Prozent. Insgesamt erhält Adma Biologics in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Adma Biologics weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Adma Biologics in Bezug auf Aktienkursperformance und technische Analyse eine starke Performance aufweist, während die Dividendenrendite hinter den Branchenstandards zurückbleibt.

