Adler Group meldet anhaltende Verluste

Nach einer Portfolioabwertung verzeichnet das Unternehmen bis September 2023 einen Verlust von 971 Millionen Euro und fokussiert sich nun auf Berliner Immobilien.

Angeführt von einem deutlichen Rückgang der Mieteinnahmen verzeichnet Adler Group einen Verlust von 971 Millionen Euro bis September 2023 nach der Abwertung ihres Portfolios. Das Unternehmen hat angekündigt, sich zukünftig auf Immobilien in Berlin zu fokussieren, um die schwierige Lage am Immobilienmarkt zu bewältigen.

In einer Mitteilung gab Adler bekannt, dass der Wert seines Portfolios im ersten Halbjahr um eine Milliarde Euro reduziert werden musste, was zu einem operativen Verlust (FFO1) von sieben Millionen Euro führte. Der Verkauf von Wohnungsbeständen und die damit verbundenen sinkenden Mieteinnahmen sowie Zinsbelastungen haben zu dieser Entwicklung beigetragen.

Die Adler Group besitzt derzeit noch 25.000 Wohnungen und plant im Zuge ihres Umbaus, den Fokus auf Immobilien in Berlin zu legen. Der Konzern hat weitere Immobilien verkauft und verfügt per Ende September über liquide Mittel in Höhe von 432 Millionen Euro.

Trotz der aktuellen Herausforderungen bekräftigt der Vorstand von Adler seinen Ausblick für 2023 und erwartet Nettomieterträge in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr, nämlich zwischen 207 und 219 Millionen Euro.

Diese drastischen Maßnahmen sind Teil des Bemühens von Adler, die Auswirkungen der Krise am Immobilienmarkt zu minimieren und zukunftsfähig zu bleiben. Die Fokussierung auf den boomenden Berliner Immobilienmarkt ermöglicht es dem Unternehmen, seine strategischen Ziele zu erreichen und gestärkt aus der aktuellen Herausforderung hervorzugehen.

Dieser wagemutige Schritt von Adler zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, sich den schwierigen Marktbedingungen anzupassen und strategisch zu handeln. Die Zukunft bleibt jedoch ungewiss, da die Auswirkungen der Pandemie und der Immobilienkrise weiterhin spürbar sind. Doch Adler Group ist entschlossen, sich diesen Herausforderungen zu stellen und weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren.

