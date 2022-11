Adler Group – „ist denn schon Weihnachten“? Lösung mit Anleihegläubigern scheint Überleben zu ermöglichen – von Consus, Adler Real Estate und Adler Group. .

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Adler Group Aktie liegt auf einem desaströsen Kursniveau und zumindest scheint es so. Als ob das Restmanagement erkannt hat, dass nur ein radikaler Umbruch, professionell von AUSSEN begleitet, möglicherweise die Adler Group in ihrer derzeitigen, bereits geschrumpften, Grösse retten könnte – demnächst sogar mit einem „Chief Restructuring Officer „. Und wenn die Gläubiger mitspielen – in Zeiten der Zinswende, sich abkühlender Immobilienkonjunktur und zerstörten Vertrauens in die Adler Group SE (ISIN: LU1250154413). Bis zum 29.11.2022 müssen die Anleger noch auf den Quartalsbericht der Adler Group für Q3 warten. Aber bereits heute gab es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die bei Kursen von 1,78 EUR (XETRA-Schluss), also vor der aktuellen Unternehmensmeldungen, respektive Unternehmensmeldungen der Adler Group SA, der Adler Real Estate AG(ISIN: ) und der Consus AG(ISIN: