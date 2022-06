Adler Group S.A.-Aktie: Portfolio an ADLER Real Estate AG veräußert!

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Finanztrends Video zu Adler Group



mehr >

Die Adler Group S.A.hat heute den Verkauf eines Portfolios von Wohnimmobilien in Berlin an die ADLER Real Estate AG bekannt gegeben, nachdem der Vorstand der Adler Group sowie der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate zugestimmt haben. Das Portfolio umfasst rund 1.400 Wohneinheiten in Berlin und hat nach der letzten Bewertung von CBRE zum 31. März 2022 einen Marktwert von EUR… Hier weiterlesen