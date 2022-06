Adler Group: Es bleibt zum Haareraufen

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Die Adler Group (WKN: A14U78) optimiert weiter ihre Immobilienstruktur. So wurde am Freitagabend der Verkauf eines Berliner 1.400-Wohnungen-Portfolios von der Adler Group an die 97%-Tochter Adler Real Estate angekündigt.

Die Adler Group ist ein luxemburgisches Immobilienunternehmen. Mit der Fusion der ADO Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate im Jahr 2020 entstand zunächst ein Konzern mit einem Portfolio im Wert von 11,4 Milliarden €. Im Zuge der Fusion firmierte ...





