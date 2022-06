Adler Group-Aktie: Und dann knallte es so richtig an der Börse!

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Seit Monaten steht die Adler Group im Fokus von Medien und Anlegern. Am Freitag schoss der Kurs einer Unternehmenstochter dann zwischenzeitlich um 60 % in die Höhe. Was war passiert? Problematische Verschachtelung Die Aktie des Berliner Immobilienunternehmens Adler Real Estate sprang am Freitagmorgen von 5,18 Euro auf 8,28 Euro. Zum Börsenschluss pendelte sich der Kurs bei rund 7,50 Euro ein.… Hier weiterlesen