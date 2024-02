Aditxt Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Aditxt bleibt weiterhin positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu Aditxt über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aditxt liegt aktuell bei 45,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine überkaufte Situation an. Daher erhält Aditxt in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Aditxt-Aktie von 3,83 USD eine Entfernung von -70,52 Prozent vom GD200 (12,99 USD) auf, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -13,74 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Aditxt-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.