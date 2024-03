Aditxt Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Aditxt zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen deutlichen Abwärtstrend mit einer Abweichung von 69,59 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einer Abweichung von 15,11 Prozent auf einen negativen Trend hin, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Bezogen auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Aditxt diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von neutral.

Die Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aditxt-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Gesamtbewertung für Aditxt auf Basis der analysierten Kriterien.