Adish Co Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die aktuelle technische Analyse der Adish-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1181,46 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (869 JPY) deutlich unter diesem Wert liegt, mit einem Unterschied von -26,45 Prozent. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, sehen wir auch hier einen Wert von 992,24 JPY, welcher ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (-12,42 Prozent). Basierend auf diesen Werten erhält die Adish-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in der Analyse des Anleger-Sentiments widerspiegelt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die negative Richtung und die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Adish. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Adish aktuell überkauft ist, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung zu beobachten. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Adish-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, sowie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.