Adish Co Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Adish. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 74,42 Punkte, was bedeutet, dass Adish momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Adish weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses genutzt werden, um den aktuellen Trend einer Aktie zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adish-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1181,46 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 869 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs (-12,42 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Ebenso zeigt das Sentiment und Buzz keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adish in Social Media, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment und die allgemeine Bewertung der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.