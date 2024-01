Adish Co Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Aktie von Adish hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 1045 JPY ist sie der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +15,81 Prozent entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Hingegen ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,53 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 22 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 38,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier nach RSI-Bewertung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Adish daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adish besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.