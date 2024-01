Adipositas-Medikamente führen zu Muskelverlust - Pharmaunternehmen wollen das ändern

Pharmaunternehmen suchen nach Wegen, um zu verhindern, dass Menschen Muskeln verlieren, wenn sie beliebte Medikamente zur Gewichtsabnahme einnehmen.

Unternehmen suchen nach Wegen, um zu verhindern, dass Menschen Muskelmasse verlieren, wenn sie beliebte Medikamente zur Gewichtsabnahme einnehmen. Gewichtsverlustmedikamente wie Wegovy und Zepbound gewinnen schnell an Beliebtheit, und das aus gutem Grund: Sie sind bemerkenswert wirkungsvoll und können auch helfen, andere Gesundheitsrisiken zu senken. Es gibt jedoch einen Haken.

Ein Großteil dieses Gewichtsverlusts kann in Form von Muskelmasseverlust erfolgen. Während der Verlust von Muskelmasse, und nicht nur von Fett, zu erwarten ist, wenn man sich Kalorien entzieht, machen sich einige Experten Sorgen, dass dies zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen könnte, insbesondere bei älteren Menschen. Ein weiteres Anliegen ist, dass der Muskelverlust den Stoffwechsel von Patienten verlangsamen könnte, was zu einer erneuten Gewichtszunahme führt.

Und ob die Menschen bei erneuter Gewichtszunahme in etwa die gleiche Menge an Muskelmasse aufbauen, ist noch nicht völlig geklärt. Krafttraining ist eine offensichtliche Möglichkeit für Patienten, Muskelverlust zu verhindern, wenn sie diese Medikamente einnehmen.

Eine andere Möglichkeit könnte sein, diese GLP-1s mit anderen Medikamenten zu kombinieren, die dabei helfen, Muskeln zu erhalten. Im letzten Juli zahlte Eli Lilly, der Entwickler von Zepbound, bis zu 1,93 Milliarden Dollar für Versanis, ein Startup, das an dieser Idee arbeitet.

Lilly wird testen, ob die Kombination von GLP-1s mit dem monoklonalen Antikörper von Versanis Patienten dabei helfen kann, Gewicht zu verlieren und gleichzeitig Muskelmasse zu erhalten. Versanis ist Teil einer Reihe von Unternehmen, die den Aspekt des Muskelverlusts bei der Gewichtsabnahme ins Visier genommen haben.

Während es unterschiedliche Ansätze gibt, zielen sie im Großen und Ganzen darauf ab, Proteine zu blockieren, die mit der Regulation von Muskeln verbunden sind, wie Myostatin und Activin. Die Idee, mit solchen Signalwegen zu experimentieren, um den Muskelaufbau zu fördern, ist nicht neu. Das Myostatin-Gen beispielsweise ist seit langem dafür bekannt, die Muskelgröße im Körper zu kontrollieren.

Schaltet man es aus, bekommt man mehr Muskelmasse. Das ist bei der ultra-muskulösen belgischen Blauen, einer Rasse von Rindern mit einer Mutation im Myostatin-Gen, der Fall.

1997 zeigte ein Team von Wissenschaftlern der Johns Hopkins Universität, dass das Ausschalten des Gens in Mäusen dazu führte, dass sie doppelt so viel Muskelmasse produzierten wie normale Nagetiere und den Spitznamen "mächtige Mäuse" erhielten. Viele Unternehmen bemühen sich schon lange, diese Signalwege anzusteuern, um Patienten mit Muskelschwundbedingungen wie Duchenne-Muskeldystrophie und Sarkopenie zu helfen.

Leider haben die Medikamente zwar dazu beigetragen, die Muskelmasse zu verbessern, aber Unternehmen hatten Schwierigkeiten, klinisch bedeutsame Vorteile für Patienten nachzuweisen, erklärt Brian Skorney, ein Biotech-Analyst bei Baird.

Die Kombination dieser Medikamente mit Gewichtsverlust-Medikamenten hat dieser Klasse neues Leben eingehaucht. Roche, das kürzlich in den Fettleibigkeitsmarkt eingetreten ist mit der Akquisition von Carmot Therapeutics, sagt, dass es plant, Anti-Fettleibigkeit-Medikamente in Kombination mit seinem Myostatin-Antikörper zu untersuchen.

Regeneron kündigte kürzlich Pläne an, seine Myostatin- und Activin-Antikörper in Verbindung mit Novo Nordisk Semaglutide (der Wirkstoff in Wegovy) zu untersuchen. "Es wird Platz für mehr als ein paar Akteure auf dem Adipositasmarkt geben", sagte Roche-Pharma-Chef Teresa Graham in einem Interview auf der J.P. Morgan Healthcare Conference in diesem Monat.

"Es wird die Medikamente geben, die als Erste ankommen, und es wird die Medikamente geben, die tatsächlich die besten sind. Wenn Sie Dinge wie Verträglichkeit oder Muskelverlust angehen können...werden Sie sehen, dass es Platz für Medikamente gibt, die es besser machen als die erste Generation".

Brian Chow, ein Gesundheitsanalyst bei der Investmentfirma Eventide Asset Management, sagt, dass die Verbesserung der Sicherheit und des Nebenwirkungsprofils von Gewichtsverlust-Medikamenten besonders wichtig ist, weil der Zielmarkt so groß ist, mit möglicherweise der Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, die in Frage kommt.

Zu den börsennotierten Start-ups, die sich mit der Umnutzung solcher Medikamente beschäftigen, gehören Keros Therapeutics Biohaven und Scholar Rock.

Jedes Unternehmen geht auf verschiedene Weise den Myostatin-Signalweg an, aber sie alle haben dasselbe Ziel: zu zeigen, dass Menschen Gewicht verlieren können, während sie gleichzeitig Muskelmasse erhalten. David Nierengarten, Analyst bei Wedbush, sagt, dass der Preis, den Lilly für Versanis gezahlt hat - fast 2 Milliarden Dollar - von Investoren als unteres Ende einer Akquisitionsreichweite für Unternehmen mit diesen Vermögenswerten betrachtet werden sollte.

Scholar Rock und Keros sind beide mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde bis 2 Milliarden Dollar bewertet, während Biohaven, das eine tiefere Pipeline hat, mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet wird. In der medizinischen Welt herrscht immer noch die Debatte darüber, wie schwerwiegend der Muskelverlust als Nebenwirkung tatsächlich ist.

Louis Aronne, ein Fettleibigkeitsexperte am NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, argumentiert, dass es keinen Grund gibt zu denken, dass, wenn Patienten wieder an Gewicht zulegen, sie nicht wieder in etwa die gleiche Menge an Muskelmasse zunehmen würden - eine Schlüsselsorge für einige Patienten, deren Gewicht jo-joartig auf- und abbewegt, wenn sie die Medikamente ein- und ausschleichen.

Aronne, der auch ein Berater von Eli Lilly und Novo Nordisk ist, sagt, dass die gesundheitlichen Vorteile von GLP-1s bei weitem die Bedenken hinsichtlich des Muskelverlusts überwiegen. Es ist noch nicht klar, ob diese Medikamente wirklich gut genug funktionieren werden, um Teil der Standard-Therapie bei Gewichtsverlust zu werden. Aber im Moment hat allein die Möglichkeit, dass sie sich auf den GLP-1-Boom setzen könnten, diesen Unternehmen ein potenziell lukratives neues Ziel gegeben.

