Adient Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Adient in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adient verläuft derzeit bei 37,44 USD. Der aktuelle Aktienkurs von 35,86 USD liegt damit um -4,22 Prozent darunter, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 33,84 USD, was einer Differenz von +5,97 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche liegt Adient mit einer Performance von -5,03 Prozent in den letzten 12 Monaten um 10,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Adient um 0,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine Gesamteinstufung von "Schlecht".