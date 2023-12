Adient Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Adient wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Von Analysten wird die Adient-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adient vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (48,2 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 31,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Adient eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Adient eine Performance von -5,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -3,37 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,66 Prozent im Branchenvergleich für Adient bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,49 Prozent im letzten Jahr. Adient lag 4,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (36,53 USD) liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,75 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine andere Bewertung. Der letzte Schlusskurs (33,87 USD) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+7,85 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Adient-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.