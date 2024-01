Adient Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Adient zeigt, dass das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,81 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Adient im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,81 Prozent erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Adient 5,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adient liegt bei 79,1, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich für Adient bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adient bei einem Wert von 9. Im Vergleich dazu liegt das KGV von Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" bei 20,09, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt um ca. 53 Prozent unterbewertet ist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Adient daher als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsatmosphäre der Anleger hauptsächlich von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Adient geprägt. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.