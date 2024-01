Adient Aktie: Das kann keiner glauben

Adient erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" ergaben. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Adient. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 48,2 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 32,56 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung unter den Anlegern. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adient liegt bei 53,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Analyse erhält Adient eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Adient sowohl von Analysten als auch von Anlegern als "Neutral" bewertet, während der RSI und das Sentiment eine positive Tendenz aufweisen.