Adient Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Adient: Keine guten Aussichten für Anleger

Die Dividendenrendite von Adient liegt bei 0 Prozent, was 3830,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Automatischen Komponenten" ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche unrentabel ist. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Auch in Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich eine negative Entwicklung. Mit einer Rendite von -5,03 Prozent liegt Adient mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,95 Prozent, wobei Adient mit 2,08 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 31,73 Prozent steigen könnte, was zu einer "Guten" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage verläuft bei 37,16 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 36,59 USD liegt, was einer Abweichung von -1,53 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Abweichung von +8 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert erscheinen lässt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gutes" Rating auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass Adient derzeit keine guten Aussichten für Anleger bietet.