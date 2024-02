Adient Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Die Analystenbewertung für Adient fällt insgesamt neutral aus, da 1 Buy, 2 Neutral und 0 Sell Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Adient liegt bei 48 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 44,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Adient bei -23,08 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Adient mit -14,59 Prozent um 8,49 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Adient ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und vorwiegend positiven Meinungen. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Adient, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Adient. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.