Adient Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Adient wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 19,16 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Adient weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adient derzeit bei 26 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 26,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Adient zahlt, was einen Wert von 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt darstellt. Daher wird der Titel basierend auf dem KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Adient beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,97 Prozent für diese Aktie liegt. Somit erhält Adient in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Adient in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 5,87 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,9 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Adient 1,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Adient in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugewiesen.