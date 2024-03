Adient Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Adient-Aktie: Analyse des Sentiments, Branchenvergleich und Relative Strength Index

Das Sentiment und der Buzz um die Adient-Aktie lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der Anleger zu. Die Diskussionsintensität ist mittel, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut" bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Adient in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Adient-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -18,14 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Adient 13,25 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Adient-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Von Analysten wird die Adient-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 36,21 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Adient eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.