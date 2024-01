Adient Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adient als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adient-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 85,18, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 42,78, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Adient-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adient vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich zu 48,2 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 40,57 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 34,29 USD. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Adient-Aktie über einen längeren Zeitraum mittelmäßig war. Dies deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Adient in diesem Punkt also die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adient liegt bei 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 20,43) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Adient daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Adient-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Adient jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Adient-Analyse.

Adient: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...