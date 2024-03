Adient Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Adient hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -17,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Adient eine Underperformance von -1,71 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -5,6 Prozent, wobei Adient 13,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adient mit einem Wert von 9,08 niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 59 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 22. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Adient interessante Ausprägungen bei der Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Adient als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Adient vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 48 USD, was einer Erwartung in Höhe von 39,53 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.